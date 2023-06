La Lazio pensa già al post Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2024, rischia di lasciare la Capitale in questa sessione di calciomercato con Maurizio Sarri che correrà ai ripari. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fra i nomi che sono stati fatti uno dei possibili innesti può essere Gedson Fernandes. Il brasiliano è legato ad un contratto con il Besiktas fino al 2026 e occorrerebbero almeno 20 milioni di euro per condurre in porto la trattativa. L'alternativa può essere Marko Grujic, centrocampista serbo di proprietà del Porto. La sua valutazione è decisamente più abbordabile rispetto a Fernandes e si aggira attorno ai 10 milioni di euro.