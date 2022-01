Le manovre di mercato della Lazio in questa sessione saranno principalmente in uscita.per poter poi pensare agli innesti necessari per adeguare la squadra alla visione tattica di Sarri. È fondamentale sbloccare il famigeratoe fare cassa. Perciò l'obiettivo di Tare e Lotito da qui a fine gennaio sarà quello di, fuori dal progetto tecnico.Il primo è già ufficiale:va in prestito all'Alaves. A breve sarà la volta di, con il quale è già stato trovato un accordo sulla buonuscita per farlo svicolare e consentire il suo approdo al Vicenza. Lo potrebbe seguire a ruota, che però vuole aspettare prima un segnale dalla Salernitana, dove tornerebbe di corsa. Discorsi aperti anche con l'Huesca per il ritorno di. Dopo l'esperienza in prestito semestrale dell'anno scorso la società aragonese riaccoglierebbe volentieri il centrale slovacco, voglioso di andarsene da Roma. Più complicata invece la questione. Con il Cadice la trattativa per la cessione era a buon punto, ma la FIFA ha bloccato tutto per via degli 8 milioni di risarcimenti che il Malaga (sua ex squadra) pretende da lui per non aver rispettato alcune clausole del contratto. In cerca di sistemazione anche(offerto al Flamengo una settimana fa) eCerbara, Jorge Silva e Falbo rientrati in estate dai prestiti e rimasti a Formello.Alleggerire il monte stipendi dando via tutti questi esuberi sarebbe una. Ma comunque non sufficiente per mettere da parte un gruzzoletto da reinvestire subito in almeno un paio di puntelli che il mister gradirebbe in attacco e in difesa. Per poter spendere serve la partenza di uno – ma meglio entrambi - tra. Per l'ex Spal ci sono diverse pretendenti (Bologna e Torino su tutte), mentre per il centravanti si è fatto avanti solo l'Hull City, che però lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti vorrebbero invece una cessione definitiva. A differenza degli altri elencati però questi due potrebbero comunque essere impiegati dal tecnico fino a fine stagione per poi cercare nuovi acquirenti in estate, quando però la rivoluzione da fare in rosa sarà ancora più profonda.