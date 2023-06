Dopo il summit di ieri a casa di Sarri, l'allenatore della Lazio e il presidente Lotito hanno confermato la decisione di puntare su Marcos Leonardo come vice-Immobile. Per questo il patron biancoceleste è pronto a rilanciare per l'attaccante del Santos, dopo che la prima offerta da 10 milioni di euro è stata ritenuta troppo bassa.



Il Santos, in difficoltà economica, ha necessità di vendere. Per Marcos Leonardo partiva da una valutazione di 20 milioni, ma per agevolarne la partenza ha già rivisto al ribasso il prezzo. Non può però accontentarsi di una cifra troppo bassa anche per via della complicata situazione legata alla proprietà effettiva del cartellino, divisa tra la società stessa e la famiglia del ragazzo. Come scrive oggi Il Messaggero, la trattativa si può chiudere intorno ai 13 milioni di euro.