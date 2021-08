. Doveva solamente sistemare delle faccende burocratiche per il passaggio in Italia, ecco perché non si è allenato”, queste le dichiarazioni diche hanno subito fatto tirare un sospiro di sollievo in casa. Felipe Anderson non si era allenato neanche stamani, prima della conferenza stampa del Comandante. Quest’ultimo ha presentato la sfida contro l’Empoli sottolineando che sarà vietato sottovalutare l’avversario.Sta per nascere, stavolta ufficialmente, il Sarrismo biancoceleste. Dopo 7 amichevoli arriva l’esordio stagionale in. Domani alle 20:45 alverrà scritto il primo capitolo della Lazio che verrà. A tal proposito, poiché vigilia del match, quest’oggi sono andate in scena le prove tattiche che verranno poi replicate domattina. Stamani Sarri ha ancora mischiato le carte.Due squadre schierate, una celeste e una arancione. Nonostante i dubbi che ancora affliggono il Comandante, la Lazio ad Empoli con ogni probabilità schiereràtra i pali. Davanti a luiè in vantaggio su Lazzari, conal centro e il fedelissimoa sinistra a completare la difesa.A centrocampo nonostante si vociferi di qualche dissapore tra Sarri e, il Mago al momento rimane favorito su Akpa Akpro e a confermarlo è stato il Comandante stesso: “”. Affiancherà ovviamenteLì davanti, ai lati di capitanva verso la presenza dal 1’ sulla fascia destra, nonostante le due assenze per motivi burocratici. A sinistra con ogni probabilità avrà una grande chance. Pedro scalpita: “L’ho visto brillante, credo farà uno spezzone”, così si è espresso Sarri su di lui. L’ex giallorosso già intravede l’esordio in biancoceleste. Ancora differenziato per: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Fares, Akpa Akpro, Escalante, Pedro, Caicedo, Muriqi, Romero, Correa.: Sarri.