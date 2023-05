Con 20 clean sheet Ivan Provedel è già entrato nella storia della Lazio. A Udine ha eguagliato il record biancoceleste in un campionato, detenuto da Martina (Serie B 1987/88). Ha superato mostri sacri del passato laziale come Pulici e Peruzzi e ora punta al primato assoluto in Serie A. Come scrive oggi il Corriere della Sera, con un'altra porta inviolata negli ultimi due impegni dell'anno con Cremonese e Empoli l'estremo difensore friulano agguanterebbe Sebastiano Rossi (Milan 1993/94), Buffon (Juventus 2011/12 e 2015/16) e De Sanctis (Roma 2013/14). Con entrambe le partita senza subire reti arriverebbe invece a quota 22 stabilendo lui un nuovo record assoluto per un singolo portiere.