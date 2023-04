Ci ha messo meno di un anno Ivan Provedel per entrare nella storia della Lazio. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, con il clean sheet di ieri a Monza ha portato il totale in campionato a 17, staccando definitivamente Cei (stagione 1963-64) e Pulici (1972-'73 e 1973-'74). Ora è lui il portiere biancoceleste meno battuto di sempre in Serie A. Con un'altra porta inviolata raggiungerebbe da solo anche il record di squadra realizzato da Ballotta, Berni e Peruzzi nel 2006-07. Gliene mancano invece altri 3 per diventare il migliore all time in maglia laziale in tutte le competizioni, superando anche il record di Martina nella Serie B 1987-88