Ivane Provedel è stato ospite ieri sera ad un evento di beneficienza in provincia di Terni. Il portiere della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della serata ai cronisti presenti:



"Questa è stata una stagione molto importante, ma adesso pensiamo a migliorare dove è possibile. La squadra sta ottenendo un risultato importante adesso di conseguenza lo è anche per me, speriamo di chiuderla nel miglior modo possibile. Ai record non ci penso, anche se fanno piacere, perché è qualcosa che resta. Preferisco però prendere gol e vincere, piuttosto che fare 0-0. La difesa la fa tutta la squadra, come quando si fa gol. Il gioco è corale e questa è la dimostrazione che stiamo lavorando tutti nella direzione giusta. Credo ci siano però ancora ampi margini di miglioramento. Noi non ci poniamo limiti, siamo giovani e non sarebbe giusto farlo. Puntiamo sempre a migliorarci: i risultati nel breve e nel lungo termine sono conseguenza del lavoro che abbiamo fatto con il mister"