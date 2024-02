Lazio: Provedel rinnova, ma non prolunga

Firma in arrivo per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, 30 anni il prossimo 17 marzo, è pronto a rinnovare il proprio contratto col club biancoceleste. Con un importante aumento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio da 1 milione di euro netto all'anno, ma senza prolungare la scadenza fissata a giugno 2027. Provedel è arrivato nel mercato estivo del 2022 dallo Spezia per 2,5 milioni di euro.