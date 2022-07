Parzialmente riscattata la figuraccia contro il Genoa. Lo 0-0 della Lazio ieri in amichevole contro la nazionale del Qatar soddisfa solo a metà il tecnico. Bene la reazione, dopo la debacle, ma si poteva e doveva fare ancora meglio



BASTA FIGURACCE - Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico aveva intimato ai suoi "basta figure di m..." e il messaggio è stato ricevuto. La squadra è sembrata più elastica nella manovra, sciolta in palleggio e i movimenti sono apparsi più sincronizzati. Manca però ancora la benzina nelle gambe. "Troppo lenti" l'indicazione che si è sentita ripetutamente urlare dalla panchina ieri. Bene la difesa, ma davanti serviva più incisività. A parte il palo colpito da Immobile su rigore, sono state almeno altre tre le occasioni nitide su cui è mancata la cattiveria decisiva.



PROSSIMI APPUNTAMENTI - La strigliata di qualche giorno fa è servita, ma c'è ancora da lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. La squadra è in rientro a Roma. Continuerà ad allenarsi a Formello in questa settimana, poi il 6 agosto volerà in Spagna per l'ultima amichevole, contro il Valladolid, prima dell'inizio del campionato il prossimo 14 agosto.