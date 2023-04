Non basta alla Lazio lo stop di Ghersini fino a fine campionato. La società biancoceleste è infuriata con l'AIA per l'arbitraggio nel match di sabato contro il Torino, ritenuto non all'altezza di una partita così tesa. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport il club di Lotito ha presentato un dossier con cui ha evidenziando tutti gli episodi nei quali la squadra ritiene di aver subito dei torti. Il messaggio esplicito nei confronti del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è che d'ora in avanti i capitolini si aspettano di ricevere arbitraggi di livello, con direttori di gara in grado di gestire le pressioni di partite tirare come quella dell'Olimpico di due giorni fa.