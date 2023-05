Ultima volta all'Olimpico da calciatore per. Il difensore dellaa fine stagione chiuderà la carriera e oggi riceverà il saluto del pubblico biancoceleste, dopo 15 anni di militanza con l'aquila sul petto. Ai microfoni dei media ufficiali del club ha raccontato emozioni e ricordi:Per noi è una gara importante, per centrare la qualificazione in Champions a prescindere dalla Juventus. Vogliamo finire secondi in classifica, perché questa squadra se lo merita, dopo il grande lavoro fatto in questa stagione. È stata un’annata piena di impegni tra campionato e coppe. La qualificazione in Champions ci darà ancora più consapevolezza per il futuro","Questa squadra è cresciuta tantissimo in questi anni. Da quando sono arrivato io ci sono stati miglioramenti continui.Io sono orgoglioso di essere diventato il calciatore più presente della storia del club, ma la mia priorità è sempre stata quella di ottenere risultati importanti per la squadra. Nello spogliatoio ho sempre cercato di tener alto l’umore del gruppo, anche con certi scherzi (ride, ndr). Impossibile dirti un nome solo da menzionare, ho legato anche con chi è andato via e mi sono sempre trovato bene con tutti. Il ritiro un po’ mi spaventa. È inevitabile., per 15 anni ho fatto sempre la stessa cosa: casa-Formello-casa. Arrivo però stanco, per questo ho deciso di smettere.(ride, ndr)."."A parte il 26 maggio,(stagione 2017-18, ndr). Vincemmo dopo tanti anni a casa loro. La mia preghiera al momento del rigore divenne virale. Invocai tutti i santi. Fu come un segno divino".