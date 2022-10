Comincia con una seduta di scarico l'unica settimana intera di lavoro della Lazio prima della sosta. Sarri vuole sfruttare al meglio questi sei giorni che lo separano dalla trasferta contro l'Atalanta per far recuperare il più possibile le forze ai suoi uomini. Oggi a Formello i ranghi erano ridotti all'osso. Chi ha giocato ieri ha svolto solo un allenamento defaticante in palestra. Riposo programmato per Pedro e Luis Alberto, che non si sono proprio visti nel centro tecnico biancoceleste. Sgambata atletica sul campo per il resto della rosa e per diversi primavera aggregati.



La preparazione tattica vera e propria per la sfida di Bergamo inizierà non prima di mercoledì. Nel frattempo, dita incrociate per Ciro Immobile, che sosterrà nei prossimi giorni gli accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Dall'esito degli esami si saprà se il suo 2022 è da considerarsi già concluso o se si potrà sperare di riaverlo per gli ultimi impegni di metà novembre.