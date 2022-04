Raul Moro torna titolare, in Primavera. Il giovane talento della Lazio è stato aggregato al gruppo di Calori per giocare oggi il primo match dei play-off di Primavera 2. Partirà dal primo minuto in attacco insieme al bomber in erba Valerio Crespi. Insieme dovranno trascinare i compagni oltre l'ostacolo Brescia, in vista del match di ritorno, per proseguire il percorso verso la promozione. L'altro baby talento biancoceleste, Luka Romero, è invece a La Spezia con la prima squadra, agli ordini di Sarri, per la partita di questa sera.