Ciro Immobile highlander. Il capitano della Lazio ha svolto l’intera seduta col il resto del gruppo: braccio destro coperto da una fascia protettiva così come la mano, ma via libera per tutto, compresi i contrasti. A questo punto la convocazione per il Torino è sicura: Pedro resta favorito per partire dal 1', ma l'attaccante napoletano sarà sicuramente dalla sfida.