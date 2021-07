Al terzo giorno di ritiro adecco la prima conferenza in casa. Si tratta di Pepe. Il portiere spagnolo è stato il primo del gruppo squadra a rispondere alle domande dei cronisti presenti al centro sportivo Rodolfo Zandegiacomo. Ecco come si è espresso il classe '82."Complimenti ai ragazzi. Io sono contanto perché sono 8 anni che gioco in Italia perciò sono contento come se fossi uno di loro. Poi hanno battuto la Spagna giusto che siano loro i campioni. Ai ragazzi ho mandato un messaggio di congratulazioni"."Faremo in modo di adattarci alle sue idee e capire subito la sua filosofia. Ci vorrà un pochino. Dopo cinque anni con altri dettami tattici ora ci vorrà un po' di pazienza. Noi daremo il massimo con la consapevolezza che cambieranno tante cose"."Noi siamo senza dubbio più avanti rispetto agli altri per questo possiamo dare consigli. Conosciamo perfettamente mister Sarri. Questo gruppo farà di tutto per entrare subito negli schemi di Sarri"."Sarri è un perfezionista e questo è sicuramente un pregio, ma può essere anche un difetto. Trova un gruppo che lavora bene da tempo, ma dovrà avere pazienza. Sono fiducioso. Con Tommy ho un rapporto sincero di amicizia. Ci vogliamo bene e daremo il 100% per la squadra. Poi chi giocherà lo deciderà il mister Noi daremo tutto e chi starà meglio giocherà"."Questa è un'avventura che gli farà bene. Ti può giocare in più ruoli e ci farà molto comodo"."Uno deve lavorare in campo per dare il massimo. Poi ci saranno tante partite e tutti potranno giocare"."Sarri penso che possa essere l'allenatore ideale per la Lazio. Ha già dimostrato che sa dare garanzie. A noi portieri ci chiede molto. Noi portieri ogni anno ci completiamo cercando di comandare il gioco da dietro. L'impostazione di noi portieri è sempre importante, con Sarri ancora di più. E ovviamente dovremo parare (ride, ndr)".