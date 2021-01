Nel prepartita di Atalanta-Lazio ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti è intervenuto Pepe Reina. Ecco come si è espresso l'estremo difensore spagnolo: "L'inizio di stagione in campionato non è stato all'altezza, poi ci siamo ripresi. Ora la squadra ha più consapevolezza e dobbiamo continuare così. Atalanta? Ci conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta, come lo sanno anche loro. Servirà molta personalità".



E continua: "Mercoledì ci sono state tante cose positive ma dobbiamo migliorare dietro, cercando di concedere meno. Dovremo fare una partita simile a quella di Coppa Italia, subendo però meno. I nerazzurri giocano con uno stile particolare da tempo e non cambiano quasi mai, sappiamo che tipo di partita sarà".