L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi chiede garanzie sul mercato al presidente Lotito prima di prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021 almeno fino al 2023 con ingaggio aumentato da 2 a 2,5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi chiederà 6-7 rinforzi già pronti, in grado di poter giocare da titolari. In particolare: un secondo portiere, un difensore, un regista che faccia il vice Leiva, un'alternativa a Lulic per la fascia sinistra, un attaccante da doppia cifra ed eventualmente un altro da far crescere. Operazioni che si aggiungeranno all'arrivo di Gonzalo Escalante, il 27enne argentino che si è svincolato a parametro zero dall'Eibar. Si fanno i nomi degli spagnoli David Silva e Borja Mayoral. In Italia si segue Fares della Spal.