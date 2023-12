Le novità sul decreto crescita non cambiano la situazione della Lazio e di Felipe Anderson, lontani come non mai dal rinnovo. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, la Lazio aveva presentato un'offerta di 3,5 milioni di euro per estendere il contratto fino al 2027, ma il giocatore brasiliano ha preso tempo senza accettare né rifiutare l'offerta. Attualmente in scadenza, Felipe Anderson è libero di accasarsi a parametro zero, e i segnali indicano un possibile divorzio a fine stagione. La Juventus sta valutando il giocatore come opzione per il futuro.