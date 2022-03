Lotito fissa un nuovo appuntamento con Sarri per il rinnovo. L'indiscrezione la racconta questa mattina il Corriere dello Sport. Dopo le parole de patron alla cena di Natale, che lasciavano presagire un'imminente firma, la questione è rimasta in sospeso in questi mesi. Come si legge sul quotidiano, l'incontro tra presidente e tecnico ci sarà a fine marzo. Il nodo mercato resta prioritario, tra esigenze della rosa e necessità di far quadrare i conti. Dopo la pausa per la Nazionale i due riallacceranno i discorsi, per studiare insieme possibili soluzioni.