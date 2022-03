Torna al lavoro la Lazio a Formello. I biancocelesti raccolgono i cocci dopo il derby perso e si ritrovano nel centro tecnico, a ranghi ridotti, per riprendere gli allenamenti in vista dell'ultima parte di stagione. Lavoro atletico ed esercitazioni tecniche nella seduta di oggi. Poi partitella a campo ridotto. Sarri lavorerà senza i nazionali per una settimana (se l'Italia andrà avanti nel percorso verso Qatar 2022, ndr) prima di riavere la rosa al completo per preparare la sfida contro il Sassuolo. La prima delle otto finali che dovranno risollevare le sorti delle aquile in campionato.