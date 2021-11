A qualche ora dal pareggio del Velodrome contro il Marsiglia, la Lazio è tornata a lavorare a Formello. Il secondo 2-2 consecutivo è stato comunque accolto come un passo in avanti da mister Sarri che però ci ha tenuto a tenere i suoi calciatori sull’attenti: “La partita contro la Salernitana è la gara della verità, è una gara che spesso sbagliamo e ora dobbiamo fare bene. Il dispendio di energie nella terza partita è sempre tanto, soprattutto mentale”.



TORNA ZACCAGNI – Per questo bisognerà attendersi un Comandante carico anche se stamani la seduta di ripresa in campo l’ha condotta mister Martusciello. Presenti tutti coloro che non hanno giocato a Marsiglia più i subentrati Akpa Akpro e Raul Moro, ma soprattutto Zaccagni. Come anticipato nei giorni scorsi erano nell’aria sorprese in merito alle condizioni dell’ex Hellas e oggi è arrivata la conferma. Intero allenamento in gruppo per il numero 20, con il via libera anche per i contrasti.



Torello, fase atletica, possesso palla e partitella conclusiva nella quale il classe '95 è andato anche in gol dopo aver sbagliato un rigore. Non si sono visti i titolari del Velodrome, più Marusic, Cataldi e Milinkovic. Assente pure Escalante per una leggera indisposizione. Infine, nei prossimi giorni verranno valutate anche le condizioni di Lazzari. Il terzino destro ieri ha lasciato il campo al 25’ per un fastidio al polpaccio sinistro.