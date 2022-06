Torna di moda il nome di Cragno in casa Lazio. A scriverlo è Il Tempo. I biancocelesti stanno valutando possibili soluzioni ponte mentre si attendono notizie certe sui tempi di recupero di Carnesecchi, che resta comunque l'obiettivo numero 1 sul mercato. L'estremo difensore del Cagliari, già in passato più volte accostato ai capitolini, è un'opzione a basso costo se la società deciderà di non affidarsi solo a Reina e Adamonis