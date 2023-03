Oltre la semplice rivalità cittadina, oltre l’allarme lanciato dal Viminale e ad i mille agenti presenti intorno alla zona di Ponte Milvio, oltre lo scontro tra due delle filosofie calcistiche che maggiormente differiscono all’interno del nostro campionato, oltre Sarri contro Mourinho., valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice anche la sconfitta subita dal Milan ieri sera – 3-1 per mano dell’Udinese – la partita fra le due formazioni capitoline incide ancora di più per il finale di stagione. Una lotta per le prime quattro posizioni serrata, combattuta, che vede momentaneamente i biancocelesti con due punti di vantaggio in classifica sugli storici rivali giallorossi., ma anche dall’eliminazione agli ottavi di Conference League per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar.nel reparto offensivo con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni chiamati a sostituire il peso del centravanti azzurro., comunque convocato, a causa del riacutizzarsi di una sindrome influenzale accusata nella notte., dal canto suo, pur avendo centrato i quarti di finale di Europa League,ma il tridente formato da Pellegrini, Dybala ed Abraham è pronto a guidare la Roma.– Le statistiche ci pongono di fronte ad un quadro di sostanziale parità, per quanto riguarda il match delle 18. 26 vittorie in favore della Lazio, 27 pareggi e 25 successi per la Roma. L’ultima affermazione dei biancocelesti risale alla scorsa stagione – 3-2 grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson – mentre i giallorossi non vincono un derby in casa dei rivali dal ‘16/’17 – Strootman e Nainggolan furono i marcatori di quel match -.Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.