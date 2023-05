Intervenuto a Dazn a fine gara, Alessio Romagnoli ha parlato così della sconfitta della sua Lazio col Milan: “Diciamo che non è facile con una squadra come il Milan trovare spazio. Loro venivano a prenderci molto alti nel palleggio. Però ci dispiace, perché dovevamo fare di più. Io a San Siro da avversario? Prima del fischio qualche emozione c'è stata, dopo il fischio cambia tutto. Prima della gara ho salutato persone che lavorano dietro le quinte. È stato molto emozionante. Sia con l’Inter sia col Milan abbiamo mancato di personalità. Dobbiamo crescere, abbiamo sofferto molto e non siamo stati capaci di reagire alle difficoltà”.