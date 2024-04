Lazio, sale l'attesa per il 50° anniversario del primo scudetto. Oggi la presentazione del libro su D'Amico

Il 12 maggio si avvicina e laprepara la festa. Per illa società biancoceleste ha in programma alcune iniziative, tra cui una maglia celebrativa dei campioni del 1974. Per tutta Roma sono già stati sparsi diversi cartelloni pubblicitari con le figurine di quella che fu la Banda Maestrelli e sui social stamattina c'è un nuovo video del club che tiene viva l'attesa dei tifosiPurtroppo si registrano in città anche alcuni atti di vandalismo, con immagini sui manifesti strappate e scarabocchiate da qualche sostenitore romanista. In particolare, ad aver generato parecchia indignazione è stata la foto dicon insulti e adesivi offensivi appiccicati sopra. Lo stesso figlio dell'ex portiere, Gabriele Pulici, non ha mancato di far notare sui social la deprecabilità del gesto e la sua personale amarezza per la mancanza di rispetto. Intanto però vanno avanti non solo le iniziative del club, ma anche quelle parallele dei tifosi. A Latina oggi alle 17 si terrà la presentazione del libro "Volevo giocare nella Lazio", dedicato ae scritto da Gianluca Atlante.