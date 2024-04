, venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, apre la 32a giornata di. Classifica compromessa per entrambe, che cercano punti per tenere accese le residue speranze di centrare i rispettivi obiettivi stagionali: la Lazio un posto in Champions, la Salernitana la salvezza. I biancocelesti devono rialzarsi dopo il derby perso, i campani invece vogliono dare seguito al pari in extremis contro il Sassuolo nell'ultimo turno. Proprio contro la squadra capitolina peraltro i cavallucci marini hanno ottenuto, all'andata, una delle uniche due vittorie stagionali. Tudor invece ha bisogno di conquistarsi la fiducia del pubblico laziale e di ricevere risposte dal punto di vista tattico dai suoi uomini.

La Lazio recupera Lazzari e Rovella (tornato in panchina già contro la Roma), ma dovrà fare a meno di Provedel, Zaccagni e Immobile. Pronto Castellanos al posto del bomber numero 17, per provare a convincere l'allenatore a puntare su di lui anche per il futuro. Colantuono invece, senza Manolas, Fazio, Ochoa, Basic e Kastanos, proverà a lanciare Weissman dal 1'.Lazio - Salernitana sarà trasmessa in diretta da DAZN. La partita sarà quindi visibile tramite app su smart TV e su tutti i dispositivi compatibili o collegabili a console e decoder. Per gli abbonati Sky che hanno già attivato il servizio Zona DAZN l'incontro sarà visibile sul canale 214 della piattaforma. La telecronaca della gara sarà di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Kamada; Castellanos. All. TudorSALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Pirola, Manolas, Pellegrino; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna; Weissman. All. Colantuono