Tra le partite in programma nella dodicesima giornata di Serie A spicca la sfida dell'Olimpico tra. Le due squadre si ritrovano a duellare nella massima serie 22 anni dopo l'ultima volta (allora finì con un tennistico 6 a 1 per i biancocelesti) grazie aavendo acquisito le due società in momenti piuttosto complessi, portandole ad alti livelli di competitività con una parola d'ordine: attenzione ai conti.Lotito acquista la Lazio nel 2004. La società biancoceleste, reduce dall'epopea Cragnotti che ha portato in bacheca lo scudetto nell'anno 1999/2000 e numerose coppe nazionali e internazionali è sull'orlo del fallimento, prima commissariata e poi venduta all'imprenditore romano.. Nei 17 anni di presidenza Lotito la Lazio vince 6 titoli, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane; in Campionato, pur non lottando mai per lo scudetto, la squadra naviga costantemente nella parte medio-alta della classifica, con miglior piazzamento il terzo posto raggiunto nelle stagioni 2006/07 e 2014/15, inoltre la squadra si qualifica per 3 volte in Champions League e per ben 8 volte in Europa League, segno tangibile di una gestione delle risorse e di scelte sul mercato vincenti, senza mai fare il passo più lungo della gamba.I campani, dopo il fallimento del 2011 che li costrinse a ripartire dalla serie D, vengono acquistati da Lotito assieme al cognato Mezzaroma.. Nel giro di soli quattro anni la Salernitana torna in serie B vincendo, nel frattempo, 3 campionati (serie D, LegaPro seconda divisione e LegaPro), 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa di Categoria. La squadra naviga nelle parti medio-basse della categoria cadetta, sfiorando la retrocessione due volte (evitata nel 2015/16 e 2018/19 grazie alla vittoria dei playout) fino all'exploit dello scorso campionato, in cui i campani sotto la guida di Castori centrano un insperato secondo posto e il conseguente approdo, dopo 22 anni, in Serie A.