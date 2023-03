L'esterno del Friburgo, Roland Sallai, che stasera affronterà la Juventus in Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore è nel mirino della Lazio per l'estate e, secondo alcune voci, il ds biancoceleste Tare avrebbe già trovato l'accordo per il trasferimento, bloccando così l'acquisto in anticipo. Classe 1997, sembra gradire la possibilità di trasferirsi in Italia e con le sue parole sembra voler ammiccare ai capitolini:



"Sono contento che ci siano squadre interessate a me, ancor di più se sono italiane. Ho un bellissimo ricordo della mia esperienza a Palermo. So dell’interessamento della Lazio, ma è presto per parlare di futuro. Solo la Premier è superiore a Bundesliga e Serie A e io vorrei giocare in un top club di un campionato quotato. Qualche parola d’italiano la so ancora. Chissà, magari avrò bisogno di studiare nuovamente la lingua, ma ho già qualche nozione".