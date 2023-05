I festeggiamenti si fanno solo alla fine. Questo il senso delle parole che oggi i giocatori della Lazio si sono detti fra loro prima della seduta di allenamento a Formello. Immobile ha suonato la carica ai compagni raccolti in cerchio. Domenica l'Olimpico sarà tutto esaurito per l'ultima in casa della stagione e anche se l'obiettivo Champions è già stato centrato, guai ad abbassare la guardia. I biancocelesti a questo punto volgiono chiudere al secondo posto e per farlo servono sei punti nelle ultime due partite.



Contro la Cremonese però Sarri non avrà di nuovo nessun regista di ruolo a centrocampo. Cataldi e Marcos Antonio, unici assenti oggi, sono ancora ai box. Solo il secondo ha qualche speranza di recuperare per la panchina contro la Cremonese. pronto di nuovo Vecino (oggi rimasto comunque a riposo programmato) a fare da vertice basso in mediana. Oppure c'è sempre l'ipotesi di adattare Luis Alberto.