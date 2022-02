Il "Patto dei Parioli", così il Corriere dello Sport definisce l'iniziativa del pranzo di squadra della Lazio ieri. Maurizio Sarri ha voluto compattare lo spogliatoio per tenerlo lontano dalla pioggia di critiche e di polemiche che - soprattutto dopo il mercato di gennaio - stanno già arrivando sul club biancoceleste.



Mancati acquisti, dubbi sul progetto tecnico, discussioni in società, nulla di tutto questo deve intaccare la solidità dello spogliatoio. Il clima di convivialità con cui il tecnico ha riunito intorno al tavolo la squadra è servito per mandare a tutti un messaggio: in campo si resta untiti fino alla fine, concentrati solo sul concludere al meglio la stagione. Valutazioni e discorsi sul futuro sono rimandati a tempo debito.