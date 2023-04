Alla vigilia diMaurizioha parlato in conferenza stampa a. Ecco come ha presentato la sfida l'allenatore biancoceleste."Siamo in una fase della stagione dove gli insegnamenti servono meno e non fare i punti è sempre pesante. Dipende tutto dalle motivazioni. Col Torino non eravamo al top fisicamente e non lo siamo stati neanche mentalmente. Se siamo certi di aver già raggiunto l'obiettivo è un guaio. Se invece si è trattato solo di un momento di passaggio, a cui reagiremo subito, ci può stare. Vedremo nelle prossime partite quali saranno gli strascichi all'ultima sconfitta. Se pensiamo di andare in campo col risultato già acquisito siamo morti. Un solo momento di down invece ci può stare. Spero che la squadra dimostri la capacità di reazione vista in stagione. Se ci sentiamo in lotta per qualcosa le motivazioni arrivano di conseguenza. Domani dovremo pensare di essere sempre dentro la partita, ragionare con convinzione, da gruppo, giocando al 101%. Se saremo convinti dei nostri mezzi, possiamo giocarcela alla pari"."Domani affrontiamo una squadra di grande competitività. Lo dimostrano le coppe. La partita d'andata va dimenticata, perché siamo comunque andati in sofferenza. Queste settimane abbiamo lavorato meno sui carichi pesanti e la squadra dovrebbe risentirne positivamente ora. La sensazione che la squadra fosse appesantita col Torino non è solo una scusa per proteggere i miei uomini, ma è un dato evidente. Sugli altri aspetti caratteriali e mentali non c'è da tutelare nessuno. Dopo questa settimana ci saranno altre quattro partite, ma è chiaro che questi sette giorni per noi saranno fondamentali"."Immobile è in crescita. Non ha grandi dolori in allenamento e su di lui puntiamo molto per il finale di stagione. Casale sta bene. Ha avuto un problema gastrointestinale, ma questa settimana ha lavorato per intero"."Del tavolo apparecchiato per la festa e dei discorsi perché noi non si faccia risultato non ci interessa.Nel nostro campionato ci sono sicuramente 4 squadre più forti di noi. Il che non vuol dire arrivare per forza quinti o sesti. Abbiamo fatto qualcosa in più di quanto era preventivabile e altri qualcosa in meno. Le insidie domani ci sono per noi e per loro. Avremo difronte una squadra determinata, che viene da risultati importanti in Champions. Con i ragazzi abbiamo parlato di quali rischi ci possono essere in questa partita"Domani non so neanche chi sia stato designato. A me non interessa. Io guardo i metri di arbitraggio e poi dico la mia. Sulle storie territoriali ci credo poco. Non credo che la carta di identità incida sull'arbitraggio"."Alla Lazio manca qualcosa ancora a livello di mentalità, tecnica e tattica. Mancano ancora un insieme di cose. Dobbiamo trasformarci da una squadra buona in una squadra forte, ma è un percorso non una cosa istantanea. In questa fase della stagione non si possono fare tanti calcoli. Su alcune cose scelte per i calendari non sarò mai d'accordo. Prima di pensare a giocare e vincere le prossime competizioni penserei solo ed esclusivamente a questa".