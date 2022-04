Niente da fare per Pedro. L'ala della Lazio darà forfait anche per la strasferta di domani a La Spezia. L'ex Barça- alle prese da più di un mese con un problema al polpaccio - era assente anche oggi a Formello per l'allenamento di rifinitura. Sarri ha fatto le prove generali per la partita di domani e lo spagnolo non sarà neanche tra i convocati.



Davanti a Straksoha giocheranno Lazzari, Patric (ormai è lui il titolare a scapito di Luiz Felipe, ndr), Acerbi e Marusic. Il montenegrino torna dal 1' minuto. Dopo essere subentrato non proprio brillantemente a Radu col Milan, cerca il riscatto personale. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.