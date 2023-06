So che Sarri mi stima, ho sentito questi rumors, ed è un grande onore per me. Adesso però penso solo alla Nazionale Under 20.

Protagonista del mondiale Under20 con l'Italia, il giovane difensore dell'Empoli Gabrieleè molto apprezzato da Maurizio. Il tecnico della Lazio ne ha notato il talento e, secondo quanto riporta RaiSport, potrebbe anche farci un pensiero per provare a portarlo alla. Il difensore azzurro però per il momento non sembra interessato ai rumors di mercato. Queste le sue parole a rigurado: