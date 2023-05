Maurizio Sarri ha chiesto a Lotito di far tornare Angelo Peruzzi in società. A scriverlo oggi è il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste vorrebbe il dirigenza una figura di spessore, che possa fare da collante tra squadra e società e il profilo dell'ex portiere - che ha già ricoperto quel ruolo a Formello prima dell'arrivo del toscano - nell'idea dell'allenatore sarebbe ideale. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso in casa Lazio, considerando le acredini con cui si era consumato l'addio un paio di anni fa.