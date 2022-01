L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter: "Nel secondo tempo l'abbiamo giocata come avevamo detto, a viso aperto e senza paura. Nel primo però siamo stati costretti a difenderci bassi, ma non ho visto grande sofferenza. Stasera ho visto buona solidità, ora speriamo di poterla vedere anche nelle prossime partite. E' uno dei punti in cui abbiamo cercato di intervenire, ma non è detto che cambiando interprete si possa trovare più solidità. Il livello di aggressione e attenzione visto stasera non l'ho visto sempre.



MERCATO - "Non so se arriveranno nuovi giocatori, so che siamo bloccati dall'indice di liquidità che non ho neanche capito bene cosa sia. La società sa che ho bisogno di qualcosa, vediamo se la farà. Ci serve qualcosa in più a livello numerico, alcuni giocatori non sono adatti a giocare in questo modo. Sarebbe importante cominciare a intervenire, perché poi fare tutto in una sola sessione potrebbe diventare complicato. I giocatori di qualità mi piacerebbe farli giocare tutti insieme, ma spesso abbiamo preso troppi gol. Io, che sono responsabile, qualche tentativo diverso devo farlo".