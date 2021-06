È tutto fatto tra la Lazio e Maurizio Sarri: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in questi minuti l'ex tecnico della Juve sta apponendo le firme sul contratto che lo legherà al club di Claudio Lotito, dopodiché arriverà l'annuncio ufficiale.



L'ACCORDO - L’accordo economico è stato trovato: contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. a 3 milioni di euro annui, più i soliti bonus legati ai piazzamenti in Europa League, Champions e scudetto.