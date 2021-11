Prima dell’allenamento mattutino della Lazio, Ciro Immobile si è recato nella clinica Paideia per altri accertamenti al polpaccio della gamba sinistra. Si tratta del terzo esame dopo il primo effettuato la scorsa settimana in nazionale (martedì) e il secondo svolto domenica. Mentre Sarri incrocia le dita per avere il suo attaccante principe il prima possibile, da Formello arriva un’ottima notizia.



LAZZARI RECUPERATO – Il Comandante quest’oggi ha indetto una doppia seduta. In mattinata in campo si è vista solamente la difesa. Al momento è il reparto che va migliorato di più. Per questo motivo spesso e volentieri svolge delle “ripetizioni” mentre centrocampisti e attaccanti lavorano in palestra. Questo è stato esattamente lo scenario di stamani. A rubare l’occhio durante la seduta sul campo è stato Manuel Lazzari. Sarri dopo aver perso Marusic a causa del Covid, può sorridere per un recupero fondamentale. L’ex Spal è infatti tornato a disposizione. Gli sono occorse neanche due settimane per ritrovarsi sul manto erboso di Formello con il resto dei compagni. Regolarmente in gruppo anche Acerbi e Hysaj, reduci dagli impegni con le nazionali. Aggregato di nuovo il giovane Floriani Mussolini della Primavera. Assente invece Patric per un virus intestinale.