Serviva una vittoria nel derby per far tornare l'entusiasmo all'ambiente Lazio e quest'ultima è arrivata. 3-2 contro la Roma e tanti saluti a Mourinho. Andando a sbirciare le statistiche di Sarri però si può notare come nei derby difficilmente sbagli. Come riporta Il Corriere dello Sport in 18 occasioni il Comandante ha vinto 14 volte. Poi un pareggio e 3 sconfitte.



ITALIA, SOLO GIOIE - In Italia per ora solo gioie. I primi due derby furono nella stagione 2003/04 quando con la sua Sangiovannese schiantò sia all'andata che al ritorno i rivali del Montevarchi. Con la Juventus batté due volte il Torino mentre due giorni fa è arrivata la prima vittoria nella sfida della capitale.



INGHILTERRA - A Londra era inevitabile andare incontro a qualche sconfitta visto che di derby ce ne sono molti di più in un anno. Eppure il bilancio è positivo anche col Chelsea. Due vittorie su due contro il Fulham. Una vittoria e un pari col West Ham. Due vittorie e due sconfitte col Tottenham.



Infine, due vittorie e un ko con l'Arsenal. Una delle due sfide vincenti contro i Gunners però è stata la finale di Europa League nel 2019 a Baku. In campo vi era anche un fedelissimo che il Comandante ha appena ritrovato, ovvero Pedro, fresco del primo gol stagionale.