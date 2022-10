Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Olimpico contro il Midtjylland: "La partita ce la siamo complicata con il primo gol dopo pochi minuti su errore nostro, era una partita che si poteva risolvere e chiudere molto prima. La produzione offensiva è stata buona. Cancellieri è giovane, stasera ha fatto bene, anche se meglio da esterno che da centravanti, ma è normale visto che ha sempre giocato al lato in carriera. Marcos anche mi è piaciuto, è stato coinvolto con l'errore del primo gol, ma lì c'è un concorso di colpe anche con il terreno. Sono abbastanza soddisfatto della prestazione, a livello di occasione la partite era da 4-1. Vecino è un giocatore totale, a me piacciono gli specialisti, ma lui ha tutto: aggressività, dinamismo, ha ottimi inserimenti, se deve mettersi in fase difensiva lo fa bene. Io ero contento già quando c'era la possibilità che venisse".



ENTUSIASMO - "Se riesco a divertirmi in allenamento, loro lo trasferiscono in partita. I ragazzi sono disponibili, dà gusto allenarli. Abbiamo anche buone qualità tecniche, quindi quando riusciamo a esprimerle siamo belli da vedere. Sergio migliore d'Italia? A lui non va detto, lo si può pensare, ma io gli faccio pochi complimenti. Può fare molto di più, ha già grandi qualità, ma può fare ancora meglio".