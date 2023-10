nega la ricostruzione dei fatti sulla sua espulsione nel match contro l'Atalanta. Come scrive il Messaggero il tecnico della Lazio valuta con la società un possibile ricorso contro la decisione del giudice sportivo , che gli ha inflitto un turno di stop e una multa per "aver al al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, ha protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa". Un fatto che l'allenatore toscano sostiene di non aver mai commesso, come aveva già sottolineato nella conferenza stampa dopo la gara.