Giornata di riposo a Formello. La Lazio tornerà domani ad allenarsi in vista della Conference League giovedì. Competizione che Sarri e la squadra non hanno intenzione di snobbare e che, al contrario, può rivelarsi in questo momento l'occasione per rialzare la testa dopo le ultime delusioni. La vittoria tra campionato e Coppa Italia manca da quattro gare. Col Cluj allora il turnover sarà limitato solo ad alcuni ruoli chiave.



In porta è un 50-50 tra al conferma di Provedel e una nuova chance per Maximiano. In difesa Lazzari tornerà quasi sicuramente dal 1' al posto di uno tra Hysaj e Marusic, mentre Patric sostituirà l'infortunato Romagnoli. Casale invece resterà al suo posto. A centrocampo uno tra Milinkovic e Luis Alberto sarà confermato (possibile staffetta tra i due). La mediana però potrebbe essere il reparto maggiormente stravolto, per dare una possibilità a Marcos Antonio. A quel punto sarebbe il serbo a partire dall'inizio, con Vecino dall'altro lato. Davanti invece, complice la squalifica di Zaccagni in campionato, non dovrebbe cambiare nulla con Immobile, e uno tra Felipe Anderson o Pedro a formare il tridente con l'ex Hellas. A partita in corso poi Sarri valuterà se provare a rilanciare uno tra Cancellieri e Romero. Ma di vederli dall'inizio per ora non se ne parla.