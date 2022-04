Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto un po', arriviamo da una settimana travagliata, ho avuto tanti giocatori con la febbre. Ci dispiace perchè abbiamo commesso un errore nel momento in cui non soffrivamo. Abbiamo sprecato troppi palloni riconquistati, abbiamo sofferto solo nei dieci minuti dopo l’1-1. Ci siamo abbassati tropo e ha dato continuità a loro. Non credo che la mia squadra abbia sofferto il clima dello stadio. La Lazio con l'Europa o senza Europa ha due piani diversi sul mercato? Non dovete chiedere a me, a me non cambia niente. Io qui sto bene, con l’ambiente sto bene. Il lavoro procede bene”.