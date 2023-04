Dimenticare il Torino e rialzarsi subito. Questo l'imperativo in casa Lazio, con Sarri che ieri - come riporta Il Messaggero - alla ripresa degli allenamenti a Formello ha voluto fare un discordo alla squadra per rincuorare i suoi uomini dopo il KO: "L'efficienza non è stata la solita, ma non abbiamo fatto una brutta partita. Se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno".



C'è una sfida cruciale da preparare questa settimana. Lo scontro diretto per la Champions contro l'Inter domenica all'ora di pranzo al Meazza non lascia spazio per piangersi addosso. La squadra è vogliosa di trovare un pronto riscatto e alle parole del tecnico toscano, scrive sempre il quotidiano romano, Immobile e compagni hanno reagito così: "Andiamo a vincere a San Siro!"