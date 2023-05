Lacade in casa del Milan in uno scontro cruciale per la corsa Champions League. Al termine del match, il tecnico biancocelesteè intervenuto a Dazn: "L'unico grande rammarico della partita è stata trovarci sotto 2-0 al 29' senza che la partita fosse neanche iniziata. Non c'era stato un tiro in porta da una parte o dall'altra, ci ha condizionato. Dovevamo fare molto di più, la squadra sembrava non crederci se non nei minuti finali".- "Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le graduatorie, quantitative e qualitative, fatta eccezione per i picchi di velocità, non li abbiamo come altre squadre. Ho visto una squadra sfiduciata all'intervallo, stava abbandonando la partita al posto di continuare a crederci e questo è l'aspetto che più mi ha preoccupato".- "In costruzione abbiamo fatto più errori del solito, è indubbio. Luis Alberto mi è sembrato tornato a stare meglio nel finale, ma abbiamo sbagliato troppo. Le condizioni di Immobile ci stanno condizionando un po'. Quanto manca al pieno recupero? Ciro è uno che se non fa la partita e non segna anche dal punto di vista mentale e dell'entusiasmo si accascia un attimino. Penso che manchi qualcosa, segnare un gol".- "Io sinceramente non l'ho visto (sorride, ndr). Io ero nello spogliatoio staff, non so se era nell'altro spogliatoio".- "Che mi aspetto? Se guardo il calendario siamo morti. Mi aspetto quattro partite toste e stop. Se pensiamo che ci sia qualche partita facile prendiamo una brutta strada".