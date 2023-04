L'uscita dalla Conference League ha portato un nome nuovo nella lista del mercato della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri sarebbe rimasto impressionato, nel doppio confronto con l'AZ Alkmaar, da Jesper Karlsson. L'ala svedese - da poco entrato anche nel giro della nazionale scandinava - potrebbe essere il profilo ideale da alternare con Zaccagni sulla fascia sinistra. Lo stesso tecnico toscano lo ha suggerito alla dirigenza biancoceleste, che avrebbe anche mosso i primi passi per provare a prenderlo.



Su Karlsson hanno messo però gli occhi anche la Fiorentina e il Benfica, riporta la rosea, e il club olandese per il cartellino chiede almeno 20 milioni. Si tratterebbe di un investimento importante per i biancocelesti che in estate dovranno effettuare già diverse altre operazioni per completare la rosa. Per l'ingaggio del classe '98 invece ci sarebbero meno problemi visto che per ora percepisce 700mila euro di stipendio dall'AZ. Il suo nome può diventare caldo nei prossimi mesi, soprattutto se Immobile e compagni riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League.