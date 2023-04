Maurizio Sarri vuole Fazzini per il centrocampo della Lazio. Il tecnico biancoceleste, come scrive oggi il Corriere dello Sport, è stregato dal classe 2003 dell'Empoli e, a dispetto della giovane età, avrebbe in mente di puntare du subito su di lui per rinforzare il reparto mediano per la prossima stagione. Nei piani dell'allenatore toscano il ragazzo dovrebbe inizialmente prendere in rosa il posto di Basic - usato con il contagocce e da considerare sul mercato - per essere però inserito man mano sempre più in pianta stabile nelle rotazioni.



Sarri lo considera più adatto di Baldanzi - altro talento della formazione toscana che ha attirato l'attenzione di mezza Serie A quest'anno - per adattarsi al suo gioco. Corsi vuole almeno 15 milioni per il cartrellino. Un investimento importante per le casse biancocelesti, che potrebbe essere fatto solo con la garanzia della Champions League.