Strigliata di Sarri a tutto lo spogliatoio della Lazio. Il tecnico biancoceleste - che ieri nel post partita contro l'Inter ai microfoni dei media ha parlato di arrendevolezza dei suoi dopo il primo gol subito - ha fatto la voce grossa con i suoi uomini per la prestazione a San Siro. Lo racconta il Messaggero questa mattina, che sottolinea, tra gli aspetti che non sono affatto piaciuti all'allenatore toscano, l'atteggiamento di alcuni degli uomini in campo, apparsi superficiali in alcuni momenti.



A far infuriare in particolare Sarri è stato Milinkovic, autore di una prestazione sottotono e colpevole di aver perso con troppa leggerezza (per provare un colpo di tacco) il pallone da cui è nato il pari. La grande paura del tecnico è quella di veder sommato alla stanchezza accumulata dai suoi uomini, anche un inconscio spegnimento mentale. Non riuscire a rimanere concentrati sul match per tutti e 90 i minuti - pur con la complicità di una rosa limitata numericamente - è deleterio in queste battute finali della stagione e rischia di compromettere tutto il lavoro fatto fin qui. E per la Lazio non sarebbe neanche la prima volta.