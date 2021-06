Dopo il colloquio fiume tra il tardo pomeriggio e la sera di ieri, stamani largo ad un nuovo capitolo della trattativa. Giornata di ieri impostata sulle questioni tecniche. Nella notte il tecnico nativo di Napoli, ma toscano d’adozione è tornato nella propria abitazione a Castelfranco di Sopra accompagnato dall’amico fedele Alessandroa bordo della sua Porsche Cayenne nera.- Stamattina invece, largo alle questioni economichei, dopo aver dormito nella capitale ha raggiunto Villa San Sebastiano nella tarda mattinata. Vertice tra lui, Lotito e Tare per trovare la quadra tra richiesta e offerta. Alle ore 13:07 poi, il ds biancoceleste e Ramadani hanno lasciato gli uffici di Lotito insieme in macchina per andare con ogni probabilità a pranzo insieme. Non è scontato che oltre a Sarri, stamani si sia parlato di giocatori gestiti dall’agente albanese, come Boateng, ma soprattutto Maksimovic.