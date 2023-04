La Lazio studia le mosse in vista della prossima stagione. Il nome che circola con insistenza nell’ambiente biancoceleste è quello del duttile centrocampista colombiano del Porto Mateus Uribe. Secondo il Corriere Dello Sport, Maurizio Sarri ha fatto il nome del colombiano per rafforzare il centrocampo. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e i contatti con l'entourage del giocatore sono in corso. Il club capitolino, però, non è solo nella corsa al nativo di Medellin, ci sono anche l'Olimpique Marsiglia, l'Atletico Madrid e il Flamengo.