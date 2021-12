Maurizio Sarri ha rinnovato con la Lazio blindandosi fino al 30 giugno 2025, ma ora il suo progetto va avanti e dvorà essere supportato anche dal mercato in cui il club biancoceleste dovrà lavorare per colmare i vuoti dell'attuale organico. Uno dei più importanti evidenziati dall'allenatore toscano è quello del difensore centrale (dove tra l'altro a fine anno andrà via Luiz Felipe). Due sono i nomi caldi per gennaio: Rugani della Juventus e Ferrari del Sassuolo.